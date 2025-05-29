Россиянка заразилась на Шри-Ланке смертельно опасной лихорадкой чикунгунья

Жительница России заразилась на Шри-Ланке смертельно опасной лихорадкой чикунгунья. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на данный момент на острове наблюдается самая активная за последние 20 лет вспышка этой болезни.

По данным источника, туристка столкнулась с тяжелой формой лихорадки во время оздоровительного тура. У женщины уже третий день держится температура 40 градусов, а боли в суставах настолько сильные, что она не может передвигаться по комнате и даже поднять термос с водой.

Поездка, задуманная как оздоровление, обернулась кошмаром – женщина заболела практически сразу после приезда. Местные врачи первоначально отрицали диагноз чикунгунья, ограничиваясь назначением парацетамола. Однако анализы подтвердили опасное заболевание.

Ситуация осложняется тем, что на Шри-Ланке сейчас наблюдается самая масштабная за последние 20 лет вспышка этой тропической лихорадки. Болезнь, переносимая комарами, вызывает мучительные боли в суставах, которые могут сохраняться месяцами, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

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