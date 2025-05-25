Оставляют ожоги на коже: летающие ядовитые жуки нападают на россиян во Вьетнаме и Индонезии

Российские туристы пожаловались на отдых во Вьетнаме и Индонезии. Их атакуют летающие ядовитые жуки томкаты, которые оставляют ожоги, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас в Азии начался сезон насекомых. По информации журналистов, туристы из РФ стали все чаще находить в своих номерах красно-черных жуков. Они не кусаются, однако выделяется яд педерин, если их раздавить. При попадании его на кожу появляются волдыри и ожоги, а потом часто остаются шрамы.

На отдыхе уже пострадали несколько россиян. Одной из женщин насекомое залезло прямо на лицо, когда она спала на кровати отеля на 29-м этаже. Туристка поймала его, а наутро проснулась с красным лицом. Помимо ожогов, после контакта с ядом также может появляться лихорадка, боль в суставах и рвота.

Ранее в Египте рыба-хирург разрезала ногу российской туристке. Они атакуют даже тех, кто просто стоит в воде.