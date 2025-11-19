Россиянка задушила сына из-за еды

В Симферополе мать задушила 9-летнего сына из-за его просьбы поесть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что за последнее время местная жительница сильно изменилась, похудела и перестала следить за сыном, которого подкармливали соседи. Недавно мать начала звонить сожителю и жаловаться на ребенка, угрожая его убить.

Позже отчиму позвонил сам мальчик и попросил о помощи. Когда мужчина пришел домой, он был мертв. В это время женщина колола тело вилкой, проверяя, жив ли сын.

По информации источника, незадолго до убийства злоумышленница вышла из психдиспансера, сейчас ее снова госпитализировали.

