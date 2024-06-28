Курьер сервиса доставки еды забил 50-летнего клиента до смерти в Петербурге

Петербургская полиция задержала курьера сервиса доставки еды по подозрению в убийстве клиента.

Как сообщает Пятый канал, у доставщика еды случился конфликт с клиентом, завязалась драка. Курьер избивал 50-летнего мужчину, нанося ему удары - в том числе по голове, пока тот не скончался. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, но к тому моменту нападавший уже скрылся.

Вскоре по горячим следам полиция задержала доставщика. У него сняты смывы с рук, также с места происшествия изъяты мобильный телефон и отпечатки пальцев. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Убийство произошло на Английском проспекте в районе Кудрово. Как уточняет 78.ru, об убийстве сообщил сам курьер, позвонивший в четверг, 27 июня, по номеру «112».

Ранее мы сообщали об инциденте, связанном с курьером, когда тот в подмосковном Долгопрудном два дня караулил девушку и пытался затащить ее в кусты. Потерпевшая закричала и ей удалось вырваться и сбежать.