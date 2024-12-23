Россиянка вышла из маршрутки, родила в туалете придорожного кафе и поехала дальше

В Забайкальском крае женщина родила в туалете придорожного кафе и села в маршрутку до столицы региона. Ребенок скончался – шансов выжить при температуре минус 20 в выгребной яме у малыша не было.

Подробности сообщает Kp.ru.

Ребенка на дне уличного туалета нашли 21 декабря. Происшествие случилось в Карымском регионе.

Перед этим у кафе останавливалась рейсовая маршрутка, она направлялась из поселка в Читу. В городе пассажирок встретила полиция.

Среди женщин, ехавших на маршрутке, нашли мать погибшего ребенка – потребовалась медицинская экспертиза. Женщину допросили. Предварительно, она ехала на маршрутке – дорога занимала три часа. Во время остановки у кафе пассажирка родила, но никому не сообщила об этом и продолжила путь.

Прокуратура должна выяснить мотивы поступка, а также изучить, можно ли было избежать трагедии.

Ранее сообщалось, что россиянка родила в туалете аэропорта в Анталье и бросила младенца. Парень девушки принял решение с ней расстаться.