Россиянка впала в кому после подготовки к ЭКО

38-летняя жительница Туапсе впала в кому после подготовки к ЭКО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

38-летняя россиянка мечтала стать мамой, поэтому решилась на ЭКО. Врачи посоветовали ей удаление маточных труб, однако операция прошла с осложнением. У пациентки начались воспаление, заражение крови и поднялась высокая температура. Мать пострадавшей считает, что хирург во время операции повредил кишечник.

Кроме того, россиянке пытались установить катетер, но вместо этого пробили легкое. Пациентка пережила остановку сердца, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому на месяц. Сейчас она не может ни говорить, ни двигаться.

Семья потерпевшей подала в суд на врачей и надеется привлечь их к ответственности.

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