Россиянка возила в машине труп матери из-за отсутствия средств в бюджете региона. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Жительница Смоленской области узнала о смерти своей матери накануне во время рабочего дня. Женщине прислали на телефон фотографию скончавшейся для опознания.

Когда Елена Балыкина прибыла на место, она увидела, что тело ее матери лежит в овраге, однако никто не собирался увозить труп в морг. Полицейские посоветовали справиться с этой задачей самостоятельно.

«Они мне говорят: „Вызывайте из Смоленска „труповозку“ за свой счёт, чтобы её направить в морг Починка. Её никто возить не будет“. Они сказали, что у них нет денег в бюджете. Я, мой муж и один полицейский тащили из оврага труп моей матери. Так как надвигалась ночь, мне пришлось её уложить (вернее, усадить, потому что она не помещалась и двери мы не могли закрыть) в мою машину», — рассказала она.

При этом морг города Починок был уже закрыт. Чтобы доставить тело матери, полицейские посоветовали Елене заехать в местную больницу, забрать оттуда ключ, открыть морг, оставить там тело матери, а затем вернуть ключ в больницу.

При этом девушка сомневается в причине смерти, которую установили патологоанатомы — переохлаждение. По словам Елены, на улице в тот момент было +10 градусов.

«И я полицейским говорила, что она не ходила без сумки, а сумки нет, телефона нет и ключей нет. Но никто ничего не сказал», — добавила она.

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