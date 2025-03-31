Россиянка вонзила нож в сердце возлюбленному после того, как он сделал ей предложение

Жительница Москвы вонзила нож в сердце возлюбленного после того, как он сделал ей предложение. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 48-летняя женщина сначала заявила сотрудникам полиции, что якобы ее 49-летний сожитель не смог пережить отказ. Злоумышленница выдумала историю, что она разбила сердце избраннику. На кухне мужчина позвал ее замуж, а она не смогла ответить согласием. Позднее житель столицы был найден на полу в крови все в той же квартире. Москвичка заверила, что сожитель совершил суицид.

Однако правоохранители не поверили в рассказ россиянки. Выяснилось, что женщина ударила возлюбленного ножом в самое сердце. Мужчина умер в больнице.

В настоящий момент жительница Москвы задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее мы писали, что в Бурятии мужчина убил сына сожительницы за то, что тот спал с матерью.