Россиянка внезапно умерла во время операции, которая ей не требовалась

50-летняя женщина из Читы умерла во время операции, без которой можно было бы обойтись. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ей не требовалось хирургическое вмешательство.

Жительница Читы всегда отличалась отличным здоровьем, всю жизнь она прожила в деревне, занималась огородом и хозяйством. В ноябре 2022 года супруг женщины заявил, что отправляется добровольцем на СВО. Вдобавок ко всему, на Донбассе служил их сын. Она тяжело перенесла эту новость и постоянно плакала.

Из-за нестабильного психологического состояния родственники посоветовали женщине обследоваться в частной клинике. Она сделала несколько УЗИ, и результат одного из них насторожил врача — обнаружилась киста яичника размером около трех сантиметров, пишет Kp.ru.

Россиянка сделала новые анализы и проконсультировалась с хирургом, который посоветовал ей удалить кисту. Врач предупредил, что в ином случае она может лопнуть. Операция должна была длиться час, но дочь женщины ждала мать уже полтора часа. При этом медперсонал не говорил ничего внятного.

После выяснилось, что россиянке стало плохо во время введения наркоза. Женщина впала в кому, из которой не смогла выйти. В тот же день дочь пациентки обратилась в Следственный комитет. Дальнейшие экспертизы показали, что киста была доброкачественной, и операция не требовалась.

Следователи предъявили обвинение гинекологу, направившему женщину на операцию. Суд первой инстанции не признал ее вину, а уже в 2024 году после апелляции семьи был вынесен обвинительный вердикт. Врача приговорили к ограничению свободы и запрету заниматься медицинской деятельностью на год.

Параллельно идет процесс над доктором, который вводил анестезию.

Ранее 24-летний студент из Франции покончил с собой после неудачной операции по пересадке бороды.