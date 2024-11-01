24-летний студент из Франции покончил с собой после неудачной операции по пересадке бороды

24-летний студент из Франции покончил с собой после пересадки бороды в Турции. Выяснилось, что операцию мужчине делал не врач, а риелтор.

Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина решил сделать операцию в Турции из-за дешевизны – там процедура стоила дешевле, чем во Франции. Он заплатил 1300 евро. Однако после операции начались проблемы.

Волосы стали расти похожими на колючки ежа, а кожа на затылке не заживала и болела. Мужчина проверил клинику – оказалось, что специалист, проводивший процедуру, был агентом по недвижимости.

Позже врачи объяснили: восстановить кожу на затылке не получится. В итоге мужчина впал в депрессию, а потом свел счеты с жизнью.

Ранее певец Стас Костюшкин рассказал, что делал пересадку волос.