Опубликовано 01 ноября 2024, 14:121 мин.
24-летний студент из Франции покончил с собой после неудачной операции по пересадке бороды
Baza: студент из Франции покончил с собой после пересадки бороды в Турции.
© Freepik
24-летний студент из Франции покончил с собой после пересадки бороды в Турции. Выяснилось, что операцию мужчине делал не врач, а риелтор.
Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина решил сделать операцию в Турции из-за дешевизны – там процедура стоила дешевле, чем во Франции. Он заплатил 1300 евро. Однако после операции начались проблемы.
Волосы стали расти похожими на колючки ежа, а кожа на затылке не заживала и болела. Мужчина проверил клинику – оказалось, что специалист, проводивший процедуру, был агентом по недвижимости.
Позже врачи объяснили: восстановить кожу на затылке не получится. В итоге мужчина впал в депрессию, а потом свел счеты с жизнью.
Ранее певец Стас Костюшкин рассказал, что делал пересадку волос.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Лилия Караева