Россиянка устроила файер-шоу в отделении банка, чтобы «отомстить» мошенникам

Обманутая мошенниками пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка в Санкт-Петербурге. Женщина призналась, что действовала по инструкции злоумышленников.

Мошенники позвонили пожилой женщине на прошлой неделе. Они представились работниками «Госуслуг» и заявили о взломе личных данных. Затем с пенсионеркой связались лже-правоохранители, которые убедили ее перевести все деньги на «безопасный счет». За несколько дней россиянка перевела 1,1 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Злоумышленники на этом не остановились. Они снова позвонили пенсионерке и заявили, что ее обокрали. В отместку мошенникам ее попросили прийти в офис банка и зажечь там фейерверк, что она в итоге и сделала.

В отделении прогремело минимум 35 залпов. На место приехали правоохранители — им женщина сообщила, что действовала по инструкции.

Ранее пожилая женщина отдала мошенникам почти 146 млн рублей. 83-летнюю женщину убедили, что деньги с ее счетов уходят на нужды ВСУ.