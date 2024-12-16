Обвиняли в помощи ВСУ: пожилая россиянка лишилась почти 150 млн из-за мошенников

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам почти 146 млн рублей. 83-летнюю женщину убедили, что деньги с ее счетов уходят на нужды ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 2 декабря Светлане позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Мошенник сказал пенсионерке, что кто-то пытается перевести с ее счетов деньги на финансирование ВСУ. За это ей якобы грозит статья УК РФ. Бабушка ответила, что ничего не делала и согласилась сотрудничать со «следствием».

На протяжении недели пожилая женщина снимала все деньги со своих вкладов и счетов, а также со счетов мужа и передавала их мошенникам, представлявшимся то сотрудниками ФСБ, то Центробанка. Для безопасности при встрече с курьером ей сказали использовать пароль «Зима».

Передав очередную сумму, Светлана отправилась на дачу в Подмосковье, где поняла, что стала жертвой мошенников.

Она обратилась в полицию. Всего женщина лишилась 146 млн рублей.

Ранее актрису из «Не родись красивой» Раису Рязанову развели мошенники на 4 млн рублей. Знаменитость также передала деньги после обвинений в поддержке ВСУ.