Россиянин получил «перелом висельника», поскользнувшись дома

Россиянин получил так называемый «перелом висельника» после того, как поскользнулся дома. Его экстренно прооперировали в больнице в Видном. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 64-летний мужчина неудачно упал на голову, после чего у него онемели руки и ноги. В критическом состоянии его госпитализировали, и уже в клинике врачи обнаружили у него оскольчатый перелом шейного позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга. Такую травму называют «переломом висельника» и, по словам врачей, она часто смертельна. Однако россиянину повезло.

Пострадавшего экстренно направили на операцию, во время которой ему поставили на место смещенные позвонки и закрепили их винтами. Хирургическое вмешательство помогло сохранить двигательные функции.

На данный момент мужчину уже выписали из больницы. Он проходит реабилитацию.

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