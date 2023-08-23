Не смогла выбраться и сварилась: 95-летняя петербурженка погибла в ванне

Жительница Северной столицы погибла у себя в квартире в Калининском районе города. Пожилая петербурженка не смогла выбраться из ванны, наполненной кипятком, и сварилась в ней заживо, передает 78.ru со ссылкой на источник.

В один из дней 95-летняя пенсионерка решила принять ванну у себя дома. Она набрала в нее горячей воды и погрузилась, как оказалось, в кипяток. Женщина не планировала мыться в такой температуре и попыталась выбраться. Однако все ее попытки провалились. В силу возраста пожилая петербурженка не смогла перелезть через бортик.

Сколько времени пенсионерка провела в кипятке — неизвестно. К моменту прибытия медиков скорой помощи она еще была жива. Специалисты осмотрели пострадавшую женщину и зафиксировали у нее 36% ожогов тела. Кроме того, хозяйка квартира находилась в шоковом состоянии из-за полученных травм.

Медики предприняли все, чтобы спасти пенсионерку. Но спустя время она скончалась. Правоохранители смерть петербурженки пока никак не прокомментировали.

Ранее в Санкт-Петербурге мать по ошибке облила четырехлетнего сына кипятком. Мальчик выжил, но получил серьезные травмы.