Россиянка, у которой отобрали пятерых детей из-за отсутствия квартиры, родила шестого ребенка

Во Владивостоке женщина, у которой забрали пятерых детей из-за отсутствия просторного жилья, родила шестого ребенка. Сейчас россиянка занимается обустройством квартиры, которую ей предоставили после огласки проблемы в СМИ. Об этом сообщает ИА Регнум.

В марте семья из Владивостока привлекла внимание органов опеки. Мать с пятью детьми жила в комнате в общежитии. Из-за плохих условий проживания всех малышей изъяли, но вскоре женщина вновь воссоединилась с ними после получения большой квартиры.

По словам многодетной матери, апартаменты ей предоставили без ремонта и мебели, поэтому она на время отправила всех наследников в социальный центр. А недавно она родила шестого ребенка.

«Дети сейчас в «Парусе надежды». Я сама их отдала туда незадолго до родов. Конечно, я буду их забирать. Надо закончить обустройство жилья, они не могут жить среди пыли и без мебели», - призналась россиянка.

Ребенка женщина родила от женатого мужчины, от которого у нее есть еще четверо детей. Мужчина отказался уходить от супруги, но помогает любовнице с обустройством жилья.

