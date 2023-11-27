Россиянка три года получала выплаты на несуществующего ребенка

В Екатеринбурге местная жительница на протяжении трех лет получала пособия на выдуманного ребенка. Об этом пишет E1.ru.

По данным источника, россиянка начала получать деньги в 2020 году. Она подделала документы о рождении, после чего отправила их в госучреждения. Благодаря обману в период с 2020-го по 2023 год она получила от государства порядка 622 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении социальных выплат и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Все полученные за три года деньги аферистка также отдала в ходе судебного разбирательства.

Ранее стало известно, что в Москве местная жительница на протяжении девяти лет получала социальные пособия на несуществующего ребенка. Уточняется, что с помощью мошеннической схемы женщина обогатилась на 1,2 млн рублей.