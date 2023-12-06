Россиянка сорвалась с обрыва во время прогулки в горах

В горах Гумбетовского района Дагестана произошел несчастный случай. 5 декабря, во время прогулки, женщина сорвалась с обрыва. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash Gor.

По данным источника, пропажа 51-летней местной жительницы была замечена ее родственниками, которые обратились в правоохранительные органы, выражая тревогу по поводу ее длительного отсутствия. Выяснилось, что у женщины были проблемы со здоровьем, и она обычно не задерживалась вдали от дома на долгий срок.

Жители села организовали поисковую операцию, и ее удалось обнаружить вечером того же дня на окраине села Унти. Согласно предварительной информации, она упала с высоты около ста метров по неосторожности. Спасти ее не удалось.

Ранее мы писали о том, что внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова обнаружили на краю обрыва в окружении бутылок с алкоголем. Никита Пресняков еще осенью прошлого года уехал из России. Молодой певец, ничего не объяснив, пересек границу и отправился в США. Артист теперь пытается создавать клипы, и, как сам он говорит, весьма удачно. Но при этом, помимо построения карьеры, Никита успевает и расслабляться вместе с женой.