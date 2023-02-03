Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова обнаружили на краю обрыва в окружении бутылок с алкоголем

Внук Аллы Пугачевой еще осенью прошлого года уехал из России. Никита Пресняков, ничего не объяснив, пересек границу и отправился в США. Несколько месяцев его супруга Алена Краснова продолжала находиться в Москве и никак не комментировала отъезд мужа. Но перед Новым годом пара вновь воссоединилась за границей, и возвращаться модель теперь, по всей видимости, не намерена.

В США Краснова проводила время в дорогих ресторанах, посещая различные элитные вечеринки, пока Пресняков старался заработать деньги при помощи новой работы. Артист теперь пытается создавать клипы, и, как сам он говорит, весьма удачно. Но при этом, помимо построения карьеры, Никита успевает и расслабляться вместе с женой. На днях они встретились с друзьями в ресторане, после чего отравились искать приключения. Так, на закате пара была обнаружена на краю обрыва. Они устроили небольшой пикник на закате и, судя по кадрам из социальных сетей, много выпили на нем – повсюду были стаканчики и бутылки с крепким алкоголем.