Россиянка сходила на свидание с актером и была изнасилована

В Москве 35-летняя местная жительница стала жертвой группового изнасилования и жестоких издевательств на свидании с парнем из популярного приложения для знакомств. Об этом сообщает издание «Такие дела».

Как рассказала пострадавшая, в ходе общения в приложении для знакомств мужчина представился актером Иваном Яковлевым и пригласил ее на ужин у него дома. Однако, зайдя в квартиру, москвичка встретила на кухне еще одного человека. Хозяин жилплощади объяснил, что это его товарищ, который должен скоро уйти. Тогда девушка решила расслабиться и употребить несколько бокалов вина.

Вскоре после употребления спиртного жительница столицы отключилась и наутро проснулась обнаженной.

«У меня было странное ощущение, что что-то произошло. Решила, что, наверное, был секс. Сказала, что мне пора», - заявила девушка.

Но «актер» предупредил россиянку, что она никуда не уйдет, пока не займется с ним оральным сексом. Девушка попыталась уйти, однако неадекват схватил ее за волосы и пригрозил выкинуть из окна. После этого он отвел ее в ванную и там помочился на нее. Вдобавок пострадавшая уточнила, что насильник пускал ей в лицо газы из кишечника, но вскоре перестал и она смогла уйти.

Собирая вещи, москвичка обнаружила в соседней комнате спящего друга злоумышленника. Помимо этого, перед выходом «актер» якобы предложил ей запрещенные вещества. Вернувшись домой, россиянка увидела, что все ее лицо покрыто синяками и отеками.

Написать заявление в полицию пострадавшую уговорил ее друг юрист. По дороге в отделение она выяснила, что насильник женат. На следующий день правоохранители задержали преступника и его товарища, а также изъяли у них смартфоны, на одном из которых были найдены ролики с групповым изнасилованием. По словам девушки, на записи можно заметить, что над ней в различных формах надругались оба мужчины, пока она находилась в бессознательном состоянии.

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