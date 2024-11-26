В Петербурге художнице потребовалась ампутация ноги после ДТП с автобусом
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В Санкт-Петербурге 38-летней художнице требуется ампутация ноги после ДТП с автобусом. Состояние женщины крайне тяжелое.
Об этом сообщает Фонтанка.
После вчерашней аварии в больницу поступили пять человек. Все уже покинули клинику, кроме одной женщины.
За ее жизнь борются врачи. Пациентка лежит в реанимации.
Остальные продолжат лечение в поликлиниках по месту жительства – у них нет опасных травм. Всего за помощью после ДТП обратились 20 человек.
Находящаяся в реанимации художница родом из Перми. В Петербурге получила диплом академии имени Штиглица. Ее работы выставлялись в музее городской скульптуры города.
Напомним, авария случилась 25 ноября в 7.20. Автобус врезался в полуприцеп тягача, который стоял на обочине без огней. Тот врезался в тягач. Транспортным средством управлял 44-летний гражданин Узбекистана. Она находится в России законно. Все водители были трезвы на момент ДТП.
Ранее сообщалось, что брату актера Марата Башарова грозит ампутация ноги.