В Петербурге художнице потребовалась ампутация ноги после ДТП с автобусом

В Санкт-Петербурге 38-летней художнице требуется ампутация ноги после ДТП с автобусом. Состояние женщины крайне тяжелое.

Об этом сообщает Фонтанка.

После вчерашней аварии в больницу поступили пять человек. Все уже покинули клинику, кроме одной женщины.

За ее жизнь борются врачи. Пациентка лежит в реанимации.

Остальные продолжат лечение в поликлиниках по месту жительства – у них нет опасных травм. Всего за помощью после ДТП обратились 20 человек.

Находящаяся в реанимации художница родом из Перми. В Петербурге получила диплом академии имени Штиглица. Ее работы выставлялись в музее городской скульптуры города.

Напомним, авария случилась 25 ноября в 7.20. Автобус врезался в полуприцеп тягача, который стоял на обочине без огней. Тот врезался в тягач. Транспортным средством управлял 44-летний гражданин Узбекистана. Она находится в России законно. Все водители были трезвы на момент ДТП.

Ранее сообщалось, что брату актера Марата Башарова грозит ампутация ноги.