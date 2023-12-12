Россиянка сделала пластические операции и столкнулась с проблемами со здоровьем
Москвичка получила проблемы со здоровьем после пластических операций в Крыму.
© Freepik
Жительница Москвы столкнулась с проблемами со здоровьем после того, как перенесла пластическую операцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, женщина, прочитав положительные отзывы в интернете, решила обратиться в одну из частных клиник в Севастополе с просьбой «подкорректировать» фигуру. В результате москвичке провели операции, одна из которых состоялась не в клинике, а в коттедже.
Сразу после выписки россиянка начала испытывать проблемы со здоровьем, которые, как уточняется, едва ли можно исправить. Информация об этом случае быстро распространилась по различным новостным Telegram-каналам, вследствие чего ее заметили сотрудники полиции.
В настоящий момент правоохранители выясняют детали случившегося, проверяют наличие разрешительных документов у клиники. Также проводится оценка действий персонала и качество операции.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Ранее в Тюменской области главврач больницы сломал челюсть посетителю.