Россиянка сделала пластические операции и столкнулась с проблемами со здоровьем

Жительница Москвы столкнулась с проблемами со здоровьем после того, как перенесла пластическую операцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, женщина, прочитав положительные отзывы в интернете, решила обратиться в одну из частных клиник в Севастополе с просьбой «подкорректировать» фигуру. В результате москвичке провели операции, одна из которых состоялась не в клинике, а в коттедже.

Сразу после выписки россиянка начала испытывать проблемы со здоровьем, которые, как уточняется, едва ли можно исправить. Информация об этом случае быстро распространилась по различным новостным Telegram-каналам, вследствие чего ее заметили сотрудники полиции.

В настоящий момент правоохранители выясняют детали случившегося, проверяют наличие разрешительных документов у клиники. Также проводится оценка действий персонала и качество операции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее в Тюменской области главврач больницы сломал челюсть посетителю.