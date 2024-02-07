Свердловчанка сдала дочь в детдом и оформила ежемесячное пособие

В Нижнем Тагиле мать сдала новорожденную дочь в детский дом, а спустя три месяца обратилась за получением пособия по уходу за ребенком. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Подробности приводятся в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

О том, что женщина оформила пособие, выяснилось в ходе рассмотрения дела о лишении ее родительских прав. Стало известно, что жительница Нижнего Тагила родила дочь, передала ее в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Зная, что дочь находится в детском доме, женщина обратилась в Пенсионный фонд за выплатами, умышленно не сообщив, что ребенок состоит на государственном обеспечении.

В результате женщина незаконно получила сумму более 131 тыс. рублей. В отношении нее будет рассматриваться уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина три года получала выплаты на несуществующего ребенка. Она подделала документы и отправила в госучреждение. За все время россиянка получила более 600 тыс. рублей.