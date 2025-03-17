Россиянка с туберкулезом умерла в сугробе после побега из больницы

35-летняя пациентка с туберкулезом сбежала из Пермской краевой инфекционной больницы. Побег закончился для женщины смертью.

По данным «В курсе.ру», пациентку в состоянии алкогольного опьянения привезли в больницу 15 марта с диагнозом «туберкулез», но в учреждении она пробыла недолго. Через четыре часа женщина сбежала от медиков.

Далеко ей уйти не удалось. Пермячка рухнула в сугроб у одного из постов больницы. Женщина травмировала грудь и не смогла встать. Источник сообщает, что на помощь к сбежавшей пациентке приехала бригада скорой помощи. Но она умерла в машине медиков.

В итоге пострадавшую доставили в морг. О случившемся сообщили в правоохранительные органы.

Недавно в Пермском крае 93-летнюю пенсионерку волокли по сугробам к машине скорой помощи из-за нечищеного двора.