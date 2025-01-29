Ребенка прооперировали: мальчик, которого отец пытался сжечь заживо, находится в тяжелом состоянии

Омбудсмен посетила больницу, где лежит пострадавший в результате пожога дома мальчика. Житель Иркутской области подпалил дом, в котором находилась его супруга и дети. Младший из наследников получил 15% ожогов тела, передает Babr Mash.

Пострадавшему мальчику потребовалась экстренная медицинская помощь. По данным Telegram-канала, юного пациента прооперировали. Ивано-Матренинскую больницу, где он лежит, посетила местный детский омбудсмен. Она узнала, что состояние несовершеннолетнего стабильное, но тяжелое.

Всего от рук мужчины едва не погибли четверо детей. Глава семейства запер малышей вместе с мамой в доме, после чего подпалил его. Заложникам удалось выбраться через окно. Сейчас женщина и дети находятся под присмотром медиков.

Ранее сообщалось, что москвич отрезал 10-летнему сыну мизинец и поджег квартиру. За совершенное преступление мужчине грозит пожизненное заключение.