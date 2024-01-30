Россиянка притворялась мертвой для спасения от грабителя

Жительница Пермского края сумела спастись от смерти во время разбоя, притворившись трупом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В ведомстве отметили, что в покушении на убийство обвиняют 28-летнего жителя Горнозаводского округа.

По версии следствия, 24 января ночью мужчина проник в дом пенсионерки, нанес ей множественные удары по голове и телу. Потерпевшая упала на пол и решила притвориться умершей. Тогда грабитель перестал ее избивать и скрылся, забрав из дома ценные вещи.

Сотрудники правоохранительных органов и следственного комитета при осмотре места ЧП обнаружили следы на улице. Вскоре правоохранители обнаружили вещи, которые пропали из дома перячки. Улики навели силовиков к подозреваемому, которым оказался мужчина 1995 года рождения. Дома у него были обнаружены доказательства причастности к особо тяжкому преступлению.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ведется следствие.

Ранее стало известно, что в Брянске восьмиклассники залили сверстника из перцового баллончика в гимназии.