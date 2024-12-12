Россиянка пришла в больницу с гидрофобией и умерла

В Волгоградской области женщина обратилась в больницу из-за боязни воды. Она рассказала, что даже при мысли о ней у нее начинались панические атаки. В итоге у нее обнаружили бешенство. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, жительница Михайловки начала замечать у себя гидрофобию. Она не могла пить и приближаться к воде. Из-за этого она решила обратиться к медикам, и они предположили, что у пациентки может быть бешенство. Тогда женщина вспомнила, что ее действительно перед появлением симптомов кусала лиса.

Оказалось, что после встречи с больным животным россиянка не стала ехать в больницу. Она пояснила, что ее ничего не беспокоило, поэтому она и забыла об укусе. Из-за этого, когда симптомы начали проявляться, уже было слишком поздно.

Пациентку госпитализировали уже с прогрессирующим бешенством. Спасти ее не удалось.

Ранее в одной из клиник Махачкалы умерла пациентка после пластической операции. Ей было 23 года.