Россиянка познакомилась с зэком в соцсетях и снимала порно с 1,5-годовалой дочкой для него

На Ставрополье вынесли приговор в отношении 38-летней женщины и 45-летнего заключенного по делу о съемках порнографии с 1,5-годовалой девочкой. Мать ребенка познакомилась в соцсетях с заключенным и согласилась снимать для него порно и отправлять откровенные снимки.

Ребенка подвергали извращениям больше полугода. Все длилось до декабря 2020 года. Когда женщина решила прекратить свою деятельность, осужденный стал ее шантажировать. О происходящем узнали отчим и биологический отец девочки.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям о сексуальном насилии над ребенком, не достигшим 14 лет, изготовлении и обороте порнографии с несовершеннолетним и вымогательстве. Последняя статья касалась только мужчины.

Оба признали вину. Женщина получила 15 лет колонии, а мужчина – 18 лет и 1 месяц. Подробности привел сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что на Урале 18-летняя мать снимала порно с трехмесячной дочерью.