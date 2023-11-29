Россиянка пожаловалась на преследования со стороны бывшего мужа-насильника

Жительница Новосибирска заявила о преследованиях со стороны бывшего супруга. Об этом сообщает сайт Kp.ru.

По данным источника, россиянка познакомилась с будущим супругом еще в школьные годы. Тогда мужчина уже имел судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, однако это не смутило школьницу.

«Я была уверена, что на меня он руку не поднимет никогда. Но ошибалась. Мы прожили в браке 13 лет, нашему ребенку 8 лет, но он избивал меня постоянно», - рассказала сибирячка.

Как призналась женщина, ссоры возникали каждый раз, когда ее экс-супруг употреблял спиртное. При этом после каждого избиения мужчина лично отвозил пострадавшую в больницу, где контролировал ее рассказы медикам.

Решение уйти от мужа россиянка приняла после очередного избиения, в ходе которого он сломал ей копчик. Она сообщила о своих планах матери, написала заявление в полицию и вместе с ребенком покинула квартиру. В результате сибиряк стал преследовать женщину, что привело к повторному заявлению в полицию и лишению свободы на полгода.

Освободившись, россиянин попытался сойтись с супругой, однако попытка воссоединения обернулась для последней новым избиением. Вскоре мужчина нашел себе новую возлюбленную, но преследовать мать своего ребенка не перестал: однажды он ворвался в квартиру к знакомым женщины и заверил, что она будет лишь с ним.

Тем не менее в конце ноября текущего года житель Новосибирска решил пойти дальше. Злоумышленник расстрелял из пистолета машину бывшей жены, пока она находилась на работе, после чего скрылся.

К настоящему времени сибирячка написала заявление в полицию.

Ранее тренер российского хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Наумов написал заявление в полицию на супругу из-за «побоев».