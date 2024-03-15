Россиянка получила обморожение на процедуре у косметолога

В Кургане женщина посетила косметолога и получила обморожение на популярной процедуре. Об этом пишет Ura.ru.

ЧП произошло в 2020 году, однако последствия неудачной процедуры россиянка ощущает до сих пор.

«В 2020 году я увидела <...> рекламу новой услуги — криолиполиз. Процедура обещала уменьшение жировой прослойки. Поскольку холод разрушает жировые клетки, якобы на обработанном месте жир больше никогда не образуется», — поделилась пострадавшая.

В ходе процедуры живот курганчанки обработали с помощью специального оборудования.

«Обработанный участок тела был застывшим, бледным, напоминал курицу, которую только достали из морозилки», — уточнила россиянка.

После этого специалист растирала клиентке живот. Женщина уточнила, что косметолог выглядела испуганной.

Дома у жительницы Кургана обработанное место пошло пузырями. Косметолог посоветовала обработать кожу мазью из аптеки, а также вернула за процедуру деньги. Позже потерпевшая обратилась к врачу, поврежденная ткань заживала около двух месяцев, на месте обморожения остались большие пигментные пятна.

Жительница Кургана призналась, что сама виновата в произошедшем, поскольку не стала уточнять, достаточно ли у специалистов квалификации, чтобы делать криолиполиз.

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