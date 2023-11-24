Россиянка покусала судебного пристава за требование снести баню на даче

В Иркутской области женщина напала на судебного пристава после требования снести баню на даче. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, 10 марта минувшего года в поселке Ангасолка женщина решила помешать действиям пристава по сносу бани прямо на берегу Байкала, которая была установлена незаконно. В ответ на требование снести объект россиянка укусила представителя власти за руку, однако постройку все равно ликвидировали.

Теперь суд признал буйную владелицу дачи виновной и назначил штраф в размере 70 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в полицию Санкт-Петербурга за сутки поступило сразу два заявления от покусанных женщинами людей. Уточняется, что повреждения были столь сильными, что пострадавшие были вынуждены обратиться за помощью к медикам.