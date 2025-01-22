Россиянка похитила семимесячного ребенка погибшей дочери и скрылась

В Хабаровске 58-летняя женщина похитила сына своей дочери, погибшей в аварии. Россиянка скрылась вместе с малышом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, летом 2024 года дочь женщины скончалась. У нее остался маленький ребенок, который был временно передан бабушке. Однако позже суд постановил, что семимесячный мальчик должен жить с отцом. Россиянка с этим не смирилась и вместо того, чтобы передать внука, похитила его.

В последний раз женщину с младенцем видели еще в ноябре 2024 года. Их заметили на улице Пионерской. На данный момент их местоположение неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски похищенного мальчика и его бабушки. Рассматривается версия, что они могут быть и за пределами региона.

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