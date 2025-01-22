Россиянка оставила малолетнего ребенка-инвалида в столовой и сбежала

В Москве женщина оставила маленького ребенка с инвалидностью в столовой и скрылась. Позже выяснилось, что она уходила устраиваться на работу. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры столицы.

Как стало известно, россиянка пришла в столовую на улице Электродная вместе с малолетним мальчиком. Спустя время сотрудники заведения увидели, что ребенок сидит совсем один, а его мамы нигде нет.

Оказалось, что в планах у женщины было быстро сбегать устроиться на работу и вернуться за сыном. Она решила оставить его именно в столовой, так как в этот день за ним некому было присмотреть.

На данный момент продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Дело находится на контроле у прокуратуры.

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