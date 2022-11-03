В Петербурге в пруду нашли сумку с женской ногой

Коммунальщики в ходе очистки Ижорского пруда в Колпино обнаружили сумку с частями тела женщины. Как установили судмедэксперты, останки находились в воде 9-13 дней.

В черной сумке, извлеченной со дна водоема, находились женские ноги. На ногтях сохранился педикюр. Для веса злоумышленник положил в сумку кусок асфальта.

Предположительно, конечности отсекли острым предметом в районе колен.

Останки направили в морг, чтобы установить личность женщины и обстоятельства гибели. Полиция изучит записи со всех камер, расположенных в радиусе пруда.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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