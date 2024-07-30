Россиянка насмерть забила младенца головой о подлокотник дивана

В Красноярском крае задержана местная жительница, которую подозревают в расправе над четырехмесячным сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Согласно версии следствия, ЧП произошло в период с 25 по 27 июля. Дома жительницу города Уяр разозлил ее старший трехлетний сын и плач новорожденного, вследствие чего она схватила малыша и ударила его головой о деревянный подлокотник дивана.

27 июля состояние младенца резко ухудшилось. Мать вызвала скорую помощь, однако не рассказала медикам о причинах ухудшения состояния ребенка.

По предварительным заключениям эксперта, смерть мальчика наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа и ушиба головного мозга. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

В СК уточнили, что женщина воспитывала детей одна, семья не состояла на профилактическом учете. Старший ребенок в настоящий момент находится в больнице.

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