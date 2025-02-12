Россиянка нашла три человеческих зуба в торте «Прага» из супермаркета

Жительница Сургута приобрела в одном из местных магазинов торт «Прага» и едва не подавилась чужими зубами. Неожиданную находку женщина сделала, когда разрезала десерт на куски.

Как пишет Газета.Ru, торт она получила через доставку 4 февраля, но попробовали его всей семьей только 7 февраля.

«Вчера с семьей решили покушать, и в одном из кусочков мы обнаружили сектор «приз» на барабане: три зуба в подарок», — приводит издание слова пострадавшей женщины.

Чтобы урегулировать конфликтную ситуацию, служба доставки вернула покупательнице деньги за товар, однако в магазине, продавшем торт, все претензии отвергли. После этого сургутянка обратилась в Роспотребнадзор.

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