Отравившиеся пирожками с ртутью жители Москвы могли купить их в супермаркете

Отравившиеся пирожками с ртутью жители Москвы могли купить их не в пекарне, а в супермаркете. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на свой источник.

В экстренных службах сообщили, что сотрудники проведут проверку на уровень содержания ртути в магазине.

На данный момент в магазине работают сотрудники Роспотребнадзора. При помощи специальных приборов они замеряют уровень опасного вещества в помещениях.

Сначала СМИ отмечали, что пострадавшие приобрели пирожки с ртутью в пекарне на Симферопольском бульваре. Но потом выяснилось, что изделия могли приобрести в магазине сети популярных супермаркетов.

Управление Роспотребнадзора начало расследование после случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту ЧП.

Напомним, что пострадавшие были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там им провели необходимые обследования и промыли желудочно-кишечный тракт. Сейчас их состояние оценивают как стабильное.

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