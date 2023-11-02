Россиянка лишилась авто из-за ссоры в магазине

В Ленинградской области мужчина сжег машину женщины после того, как поругался с ней в магазине. Она обратилась в полицию. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 1 ноября в Кировском районе. 21-летний житель села Путилово был в продуктовом магазине и поссорился там с одной их покупательниц. А после она увидела, что ее машина горит.

Женщина пришла к правоохранителям и рассказала, что машина была во дворе ее дома. По ее словам, перед этим она поругалась с мужчиной в магазине, который к тому же ей угрожал.

Стражи правопорядка обнаружили на месте происшествия полимерную канистру и стеклянную бутылку. Выяснилось, что поджег действительно совершил тот самый покупатель. Он задержан. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде. По факту поджога возбудили уголовное дело по ст. 167, ч. 2, УК РФ.

Ранее мы писали о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе мужчина устроил дебош в магазине, ранил посетителя ножом и оказался сопротивление полицейским. После всего вышеперечисленного житель впал в кому.