Россиянка, которую беременная женщина подожгла в машине, перенесла пересадку кожи и лежит в коме

Женщина, которую в машине подожгла беременная девушка из Парголово, перенесла пересадку кожу. Пострадавшая лежит в медикаментозной коме.

Об этом изданию 78.ru рассказала ее сестра.

По словам источника, жертва беременной поджигательницы находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи наблюдают за заживлением и будут принимать решения по дальнейшим действиям.

6 августа беременная, находясь на седьмом месяце, облила машину горючим и подожгла. В нем находилась знакомая – женщина загорелась вместе с иномаркой. Вспыхнувшую машину заметил очевидец, он вызвал экстренные службы.

У пострадавшей диагностировали 80% ожогов – она обгорела с ног до головы. Говорилось, что беременная девушки увидела в знакомой опасную соперницу. Она полагала, что муж изменяет с 41-летней женщиной. Сам мужчина после случившегося сказал, что «все трое разбиты».