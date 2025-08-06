В Петербурге беременную на 7 месяце обвинили в попытке сжечь соперницу в машине
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В Санкт-Петербурге беременную на седьмом месяце обвинили в покушении на убийство после попытки сжечь соперницу в машине. Ее супруг в недоумении от случившегося.
Подробности выяснила «Фонтанка».
Следователи допросили 38-летнюю жительницу Парголово 6 августа. Расследование уголовного дела против нее контролирует прокуратура.
Следствие полагает, что 5 августа девушка вечером облила горючим иномарку Chery Tiggo. В результате загорелись китайский кроссовер и сидящая в нем знакомая. Очевидец увидел вспыхнувший автомобиль и вызвал экстренные службы.
Пострадавшей женщине 41 год, она обгорела с ног до головы. У пациентки 80% ожогов, она в реанимации.
38-летнюю подозреваемую задержали в тот же день около 11 часов вечера. Предварительно, женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. В полиции утверждают, что она увидела в знакомой опасную соперницу. В разговоре с правоохранителями россиянка говорила об измене.
Ее муж признался, что сейчас «все трое разбиты, каждый по-своему».
Ранее сообщалось, что петербурженка получила ожоги в автобусе при прикосновении с сиденьем.