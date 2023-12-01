Россиянину разбили голову бокалом во время отдыха в Таиланде

На острове Пхукет в Таиланде россиянин стал свидетелем конфликта между местными жителями и получил травму головы. Об этом сообщает The Phuket Express.

По данным источника, ЧП произошло 28 ноября в одном из баров, расположенных на острове. В заведении вспыхнула ссора между мужчиной и женщиной. Последняя в ходе конфликта кинула бокал с виски, который прилетел в голову отдыхавшему по соседству российскому туристу. В результате россиянин получил незначительные повреждения.

После продолжительных переговоров участники конфликта согласились на компенсацию со стороны женщины, она решила оплатить ущерб бару и оказать финансовую помощь пострадавшему гражданину России. Подробности о размере компенсации не раскрываются.

Ранее мужчина накинулся на двух детей из-за «неправильного» взгляда. Уточняется, что ЧП произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга.