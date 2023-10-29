Россиянину по ошибке зачислили миллиард рублей

Житель Новосибирска неожиданно столкнулся с необычной ситуацией на своей кредитной карте — на ней появился миллиард рублей.

Инцидент произошел, когда мужчина попытался сделать платеж по своим кредитным картам через терминал. Он обнаружил, что обе карты были заблокированы. Он связался с горячей линией банка, но ему сообщили о технической ошибке и попросили подать жалобу. Впоследствии ему пришло сообщение о необходимости посетить отделение банка для решения проблемы.

Мужчина начал беспокоиться о возможных просрочках платежей и о том, что налоговые органы могут заинтересоваться такой крупной суммой на его счету. Он трижды посещал офис банка, но безрезультатно. Однако, после того, как история стала предметом внимания прессы, карты были разблокированы, и на счету уже не осталось никакого миллиарда.

Россиянин решил подать в суд и потребовать компенсацию за моральный вред. Однако адвокат Денис Садовский считает, что риски, на которые указал мужчина, являются выдумкой, а банк по закону обязан был заблокировать его счета. Подача в суд в данном случае не имеет смысла, пишет НГС.

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