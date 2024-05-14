Использовался как дача: у арестованного кадровика Минобороны Кузнецова нашли дом за 200 млн

Глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов арестован по делу о взяточничестве. Как стало известно, у военного чиновника обнаружили дом за 200 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семья Кузнецова использовала дом в качестве дачи. Коттедж занимает площадь 1,5 тыс. квадратных метров. У него два этажа. Цена на такой объект недвижимости начинается от пары сотен миллионов рублей.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов нашли внутри деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 млн рублей. Кроме того, у военного чиновника есть в собственности две дорогостоящие квартиры в Москве.

Ранее сообщалось, что жене начальника Управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова стало плохо. Супруга служащего почувствовала недомогание, когда правоохранители прибыли с обысками.