Россиянину ампутировали ногу после атаки на греческий сухогруз в Красном море

В результате атаки на греческое торговое судно Eternity в Красном море пострадали двое членов экипажа, сообщает греческий телеканал ERT со ссылкой на военно-морские силы Европейского союза на Ближнем Востоке.

Среди раненых — гражданин России, которому пришлось ампутировать конечность - ногу.

«Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность», – говорится в сообщении.

Это уже второе нападение на коммерческое судно у побережья Йемена за последнее время. В ходе предыдущей атаки погибли два моряка.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В последние месяцы активизировались нападения на суда в Красном море, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.

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