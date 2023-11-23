Россиянина заподозрили в убийстве жены на глазах у ребенка
Жителя Сочи заподозрили в убийстве жены на глазах у ребенка.
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В Сочи местный житель, предположительно, убил супругу на глазах у ребенка, после чего лег спать. Об этом сообщает телеканал «360».
Уточняется, что ЧП произошло в ночь на 23 ноября. Совершив убийство, мужчина вышел из квартиры около 06:30, поднялся на пролет между 12-м и 13-м этажами и разбил окно.
Размещенные в подъезде камеры наблюдения также запечатлели, как предполагаемый преступник попытался совершить суицид, однако в последний момент передумал. Затем россиянин некоторое время простоял у окна многоэтажки, вернулся в квартиру и лег спать.
Сейчас на месте ЧП работают следователи СК России.
Ранее стало известно, что москвич убил брата-инвалида, после чего несколько месяцев жил в одной квартире с покойником и получал его пенсию.