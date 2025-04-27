Россиянина забили до смерти самокатом за просьбу сбавить скорость

В Лобне хулиганы забили до смерти самокатом 43-летнего мужчину, который сделал им замечание. Пострадавший скончался в больнице накануне ночью от отека мозга.

Жестокое нападение произошло в микрорайоне Букино на улице Чкалова. Очевидцы рассказали, что мужчина сделал замечание молодым людям за слишком быструю езду на самокатах. В компании был 20-летний парень, который в ответ начал бить россиянина руками и ногами на глазах у прохожих. В порыве гнева он даже отнял у подростков самокат, чтобы ударить жертву посильнее, пишет mk.ru.

Злоумышленник остановился только, когда мужчина перестал подавать признаки жизни. После нападавший убежал с места преступления, а самокатчики вызвали скорую помощь и попробовали оживить несчастного мужчину.

Пострадавшего увезли в лобненскую больницу, где он скончался от отека мозга, не приходя в сознание. Как оказалось, компания из пятерых подростков и их 20-летний вожак уже давно терроризируют жителей района. Забивший до смерти мужчину уже сбивал на самокате пенсионерку. Ходят слухи, что все ребята из неблагополучных семей и ведут себя агрессивно, как с окружающими, так и друг с другом.

Ранее сообщалось, что подростки сутки безжалостно унижали сверстника в Ижевске. Они били его пряжкой от ремня и насиловали шваброй.