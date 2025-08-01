Россиянина уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало

Москвича уволили из ресторана украинской кухни за принесенное мусульманам сало. Об этом сообщает издание «Подъем».

В беседе с журналистами мать уволенного официанта заявила об отсутствии злого умысла у сына. По словам женщины, сало — комплимент ресторана каждому посетителю заведения. Она сообщила, что сына никто не предупреждал о визите мусульман, поэтому он обслуживал их как и других гостей.

«Это корчма все-таки, сало там вообще доминирует, потому что украинская кухня, борщи, это все на сале, много свинины. Гости не были как-то особенно одеты. Он просто сделал то, что он делает всегда: он пришел, обслужил столик, и они стали кричать вслед: это свинина! Он подошел, ответил, что это сало, это комплимент от повара. И там начался ад», — рассказала россиянка.

От официанта требовали извинений и выучить меню. По словам женщины, хозяин ресторана испугался и не заступился за сотрудника, поэтому тот принял решение об увольнении. Она считает, что сын поступил правильно.

«Психанул-то больше он, конечно, под конец, но я думаю, что правильно сделал, потому что в такой обстановке находиться не очень-то приятно», — сообщила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье трое посетителей кафе избили официанта из-за супа. Подробности читайте в этой новости.