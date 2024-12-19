Россиянина ударили отверткой в голову, когда он вышел проверить электрощиток

Незнакомцы с отверткой в руках напали на жителя Москвы после внезапного отключения электричества в его доме. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло вечером 17 декабря в одном из жилых домов в Гурьевском проезде. В квартире 31-летнего фрилансера внезапно отключился свет, вследствие чего он вышел в коридор проверить электрощиток. В холле он встретил трех незнакомцеы. Мужчины, предположительно, приходили в гости к неблагополучному соседу, с которым распивали алкоголь. Во фрилансере любители спиртного увидели оппонента и мгновенно накинулись на него.

Пострадавший получил колотую травму головы и плеча, которую один из нападавших нанес ему предметом, похожим на отвертку. Житель столицы самостоятельно вызвал на место скорую помощь, однако от госпитализации отказался. Позднее он написал заявление в полицию.

В настоящий момент злоумышленников разыскивают правоохранители.

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