Россиянина привязали к столбу после того, как он домогался двух девочек в магазине

В центре Красноярска жители привязали к столбу мужчину, домогавшегося девочек у магазина. Неизвестный приставал к двум девочкам 8 и 12 лет. По информации издания Readovka, злоумышленник хватал детей за руки, обнимал и трогал их.

Старшей девочке удалось вырваться и сообщить о случившемся родителям. Младшая осталась одна с нападавшим — кадры с места происхождения показывают, как мужчина продолжал преследовать ребенка прямо в магазине.

«Мужчина-кассир заметил странные действия извращенца и отбил у него ребенка», — сообщает источник.

Возмущенные родители и местные жители быстро прибыли к месту происшествия. Чтобы предотвратить побег подозреваемого, его привязали к столбу до приезда полиции.

«При задержании мужчина отбивался от правоохранителей, но все же был доставлен в отдел», — рассказал отец одной из пострадавших девочек.

Однако, по его словам, задержанному вменили лишь хулиганство, и уже на следующее утро его отпустили.

Сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

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