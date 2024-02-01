Россиянина по фамилии Амфетаминов задержали за торговлю наркотиками

В Воронеже полицейские арестовали мужчину по фамилии Амфетаминов, подозреваемого в торговле мефедроном. Информация об этом появилась на сайте Советского районного суда города.

Как отметили в пресс-службе суда, 25 января мужчина вместе с подельником Чичиным и другими неустановленными лицами в январе привезли в Советский район города расфасованные по сверткам наркотики общей массой 4,22 грамма, чтобы разложить их в тайники. Тем не менее довести свой замысел до конца злоумышленникам не удалось, поскольку их задержали сотрудники правоохранительных органов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.

В суде обратили внимание на то, что подозреваемый Амфетаминов не обладает постоянным и легальным источником дохода и должен быть заключен под стражу, поскольку может попытаться скрыться от правосудия. От дачи показаний россиянин отказался.

Теперь обладателю редкой фамилии грозит до 20 лет тюремного заключения. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 марта.

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