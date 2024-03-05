Россиянина оштрафовали за диск с песнями Лепса на 249 тысяч рублей

Бизнесмен из Ярославской области заплатил штраф в 249 тысяч за продажу диска Григория Лепса. Об этом сообщает Kp.ru.

В магазине Ярославской области был обнаружен контрафактный диск с песнями Лепса. Узнав об этом, правообладатель на музыкальные произведения артиста подал в суд. Компания «Юнайтед Мьюзик Групп» потребовала взыскать компенсацию за нарушение авторских прав в размере 249 тысяч рублей.

По информации источника, на диске за 150 рублей было записано 83 песни. При этом на нем отсутствовали сведения о правообладателе, что является признаком контрафактности товара.

Суд удовлетворил требование истца и взыскал с бизнесмена из Ярославля штраф за нарушение авторских прав.

«Минимальный размер компенсации за нарушение исключительных прав составляет 10 тысяч рублей, размер компенсации определяется за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности. Истец снизил сумму за каждое произведение до 3000 рублей», — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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